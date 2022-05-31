فيديو.. تركي آل الشيخ يعلن دعم ألميريا بلاعبين سعوديين وعرب

طلال الغامدي(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن التعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب لدعم فريقه في الموسم المقبل.

وظهر آل الشيخ في مقطع فيديو حاملا كأس بطولة دوري الدرجة الثانية الإسبانية التي توج بها ألميريا، قائلا إنه سيتعاقد مع لاعبين سعوديين وعرب في الموسم المقبل.

وعلق آل الشيخ على المقطع بقوله: وعدنا إن نجيبها -في إشارة لكأس دوري الدرجة الثانية الإسباني- في 3 سنوات، وجبناها الحمد لله.

يذكر أن ألميريا توج الأحد، بكأس دوري الدرجة الثانية عقب تعادله 2-2 مع ليغانيس في المباراة الختامية للبطولة.