الإعدام لمجرم قتل مسنة وعاشر جثتها

القاهرة(صدى):

أمرت محكمة في مصر، بإعدام مجرم ثلاثيني، بعد اتهامه في جريمة قتل مسنة في العقد التاسع من عمرها مستغلاً عدم قدرتها على مقاومته.

وكان الجاني قد سرق المجني عليها، ولم يكتف بذلك فقط بل عاشرها بعد قتلها، وذهب بعدها يتسامر مع أصدقاء السوء.

واكتشف ذوو الفقيدة عند زيارتهم لها، وجودها ملقاة بلا حركة، ثم أبلغوا الشرطة التي حضرت وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الواقعة.

وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، تم التوصل لهوية القاتل والقبض عليه، ليدلي بعد ذلك باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه للواقعة.