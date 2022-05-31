الإعدام لمجرم قتل مسنة وعاشر جثتها
أمرت محكمة في مصر، بإعدام مجرم ثلاثيني، بعد اتهامه في جريمة قتل مسنة في العقد التاسع من عمرها مستغلاً عدم قدرتها على مقاومته.
وكان الجاني قد سرق المجني عليها، ولم يكتف بذلك فقط بل عاشرها بعد قتلها، وذهب بعدها يتسامر مع أصدقاء السوء.
واكتشف ذوو الفقيدة عند زيارتهم لها، وجودها ملقاة بلا حركة، ثم أبلغوا الشرطة التي حضرت وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الواقعة.
وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، تم التوصل لهوية القاتل والقبض عليه، ليدلي بعد ذلك باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه للواقعة.
إبراهيم طه[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 28 دقيقة
ربي ينتقم منك يا فاجر يا خبيث ليتهم يعلقون مشنقتك لثلاثة أيام بحضور رفاقك رفاق السوء وكل واحد حشاش ومسجل خطر حتى تكون عبرة لكل شياطين الإنس
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 27 دقيقة
استغفر الله
السوسه[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 دقائق
هذا وش يعاني منه
اللهم لاتبتلينا