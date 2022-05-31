زوجة نجم ريال مدريد تدعمه بكلمات مؤثرة

وكالات(صدى):

سجلت مينا بونيو زوجة الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، كافة لحظات الفريق خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا حتى الفوز باللقب على حساب ليفربول يوم السبت الماضي.

وقالت مينا: صوِّر كل مباراة وكل نهائي، لأنني كنت أعرف أن مثل هذه الأشياء لا تحدث كل يوم، من هنا نعاني ونبكي ونفرح ونخاف ونثق. لقد اقتربنا من الخروج في باريس ، ووثقنا في مواجهة تشيلسي وعادوا من الخروج من البطولة في 3 دقائق ضد مانشستر سيتي، كنا نشجع في كل مكان وكنا نثق دائمًا بأن هذا هو عامنا.

وتابعت: بالأمس كانت المرة الأولى التي تطأ فيها قدمي في استاد سانتياغو لبرنابيو لأستمتع بوقتي. لا توتر ولا ضغط. أعلم أنك في هذا المكان ومع هذا النادي لا ترى سوى حياة جميلة ، وأنا لا أنكر ذلك ، ولكن هناك أيضًا جانب آخر ، والتعايش مع هذا الضغط وهذا الضغط المستمر ليس بالأمر السهل عليهم.

وأضافت: بالنسبة لعائلتنا ، هذا حلم لم نتخيله أبدًا لقد كان عامًا مكثفًا للغاية وسأتحدث عنه لاحقًا. لكن الفوز بلقبك السادس (فالفيردي) مع ريال مدريد في عمر 23 عامًا فقط. لكن لا يمكنك أن تتخيل كيف يبدو الأمر عندما ترى الشخص الذي تحبه أكثر في حياتك يفوز بأحد أهم الألقاب في العالم.

وختمت زوجة فالفيردي ”أشكركم جميعًا على الحب الذي قدمتموه لنا دائمًا. إلى أولئك الذين يثقون ويدعمون حتى عندما تفشل. نحبك من كل قلوبنا! عائلتك بأكملها فخورة جدا. من أوروغواي إلى العالم“.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي وأصبح بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز 1/0 على ليفربول في المباراة النهائية في باريس.