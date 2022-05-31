علاقة غير شرعية تقود مراهقًا للإعدام

القاهرة(صدى):

انتهت علاقة غير شرعية بين عشرينية ونجل شقيق زوجها الذي لم يكمل الـ17 عاما، في مصر بجريمة قتل، إذ أقدم الشاب على قتل ابنه منها سفاحا.

وكانت العلاقة الآثمة قد نتج عنها طفل نسبته الزوجة لزوجها، لكن الزوج لم يقتنع بنسب الطفل إليه واتهمها بالزنا وأنكر نسب الطفل إليه في دعوى قضائية انتهت بحكم بسجن الزوجة لمدة عامين.

وهربت الزوجة بعد تطليقها، وألحت بعد ذلك على الصبي كي يتزوج منها، لكنه خشى افتضاح أمره فقرر استدراج الطفل وخنقه خوفاً من أن يفتضح أمره أمام عائلته، ولم يكتفِ بل شرع في قتل زوجة عمه وعشيقته، كى لا تكشف سره لكنها أفلتت منه وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليه.

واعترف المتهم أنه خطط للتخلص من زوجة عمه وابنها، وأحيل المتهم للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات بإعدامه شنقا.