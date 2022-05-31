محمد نور: حلاوة الدوري بحسم آخر جولة

طلال الغامدي(صدى):

أعرب نجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني سابقا محمد نور، عن إيمانه بأن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم سيكون من نصيب الاتحاد.

وقال نور في تصريحات تلفزيونية: حلاوة الدوري يكون الحسم بآخر جولة، أنا مؤمن بالله بأن الدوري سيكون للاتحاد في جدة.

وشبه محمد نور المنافسة بين فريقه والهلال على لقب الدوري، تشبه التي كانت بين مانشستر سيتي وليفربول بالبريميرليج.

وقال نور: ما حدث في الملعب أمام الطائي مصيبة، لأني شاهدت لاعبي الاتحاد مرتاحون والنتيجة لا يفرق معهم شيء سواء كسب أو خسر المباراة، و90% من فريق الاتحاد كانوا سيئين من جميع النواحي.

يذكر أن الاتحاد خسر أمام الطائي 1-0 لحساب الجولة 28 ليخسر الصدارة لحساب الهلال الذي يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.