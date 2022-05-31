أعراض تنذر بالإصابة بجدري القردة

أبوظبي(صدى):

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، عن 6 أعراض سريرية للاشتباه في الإصابة بجدري القردة، شملت ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38.3 درجة مئوية، وصداع شديد، واعتلال العقد اللمفاوية.

وتضمنت الأعراض آلام الظهر، وألم عضلي، ووهن شديد، حيث يلي هذه الأعراض بعد يوم إلى ثلاثة أيام طفح جلدي آخذ في التطور تدريجياً يبدأ في كثير من الأحيان على الوجه «الأكثر كثافة» ثم ينتشر في أماكن أخرى من الجسم، خصوصاً بطن القدمين وراحة اليدين، وقالت: «يتم تحويل حالة الاشتباه إلى حالة مؤكدة بعد تأكيدها مخبرياً».

وأكدت أن الكشف المبكر عن فيروس جدري القردة ومكافحة انتشار العدوى يعتبران من الطرق الفعالة للوقاية من المرض وانتشاره، مشيرة إلى أنها تنسق باستمرار مع الجهات الصحية بالدولة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة في ما يتعلق بالأمراض المُعدية للحفاظ على الصحة العامة.