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السلمان: لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً

السلمان: لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً
علي القحطاني (صدى):

وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للزوجات والأزواج بعدم تفتيش جوالات بعضهم البعض.

وقال السلمان: رجاء ولُطفاً وفضلاً لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً وكي لا تتأثري سلبياً في علاقتك مع زوجك، وبالطبع الأمر مطلوب من الزوج.

وأضاف: “زوجات كثيرات يثنين كثيرا على أزواجهن وهم يستحقون ذلك فعلاً ؛ لكن بسبب محادثة أو لايك أو صورة يمكن قديمة تنكدت حياتهن مع أنهن يقلن زوجي 10/10، مختتما بقوله: لا تجسسوا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ ساعة واحدة

اظن ان غالب الزوجات عندنا يفتشون جوالات ازواجهن

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 25 دقيقة

اللقافة شينة والاخلاص ومخافة الله في العلاقة الزوجيه اساس النجاح للطرفين

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