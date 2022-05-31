السلمان: لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً

علي القحطاني (صدى):

وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للزوجات والأزواج بعدم تفتيش جوالات بعضهم البعض.

وقال السلمان: رجاء ولُطفاً وفضلاً لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً وكي لا تتأثري سلبياً في علاقتك مع زوجك، وبالطبع الأمر مطلوب من الزوج.

وأضاف: “زوجات كثيرات يثنين كثيرا على أزواجهن وهم يستحقون ذلك فعلاً ؛ لكن بسبب محادثة أو لايك أو صورة يمكن قديمة تنكدت حياتهن مع أنهن يقلن زوجي 10/10، مختتما بقوله: لا تجسسوا.