السلمان: لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً
وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للزوجات والأزواج بعدم تفتيش جوالات بعضهم البعض.
وقال السلمان: رجاء ولُطفاً وفضلاً لا تفتشين جوال زوجك لراحتك أولاً وكي لا تتأثري سلبياً في علاقتك مع زوجك، وبالطبع الأمر مطلوب من الزوج.
وأضاف: “زوجات كثيرات يثنين كثيرا على أزواجهن وهم يستحقون ذلك فعلاً ؛ لكن بسبب محادثة أو لايك أو صورة يمكن قديمة تنكدت حياتهن مع أنهن يقلن زوجي 10/10، مختتما بقوله: لا تجسسوا.
واحد منصف[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ ساعة واحدة
اظن ان غالب الزوجات عندنا يفتشون جوالات ازواجهن
ابو سعود[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللقافة شينة والاخلاص ومخافة الله في العلاقة الزوجيه اساس النجاح للطرفين