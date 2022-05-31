الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت

موسكو(صدى):

قررت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إقصاء بنك”سبيربنك“، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

وجاء ذلك خلال قمة في بروكسل مساء الإثنين، في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن ”هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت.

ويعد سبيربنك أكبر مصرف في روسيا، حيث يهيمن على حوالى ثلث القطاع المصرفي في البلاد.