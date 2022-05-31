المهلة المحددة من الهيئة العامة للإحصاء للعد الذاتي تنتهي اليوم

الرياض(صدى):

تنتهي المهلة المحددة من الهيئة العامة للإحصاء للعد الذاتي، اليوم، الثلاثاء والذي يُعد التعداد الخامس في تاريخ المملكة.

وتتخذ الهيئة في العد 3 طرق، تضمن في:

١: تتمثل في العد الذاتي، بحيث يقوم رب الأسرة باستيفاء الاستمارة إلكترونيًا عن طريق رابط على الإنترنت.

٢: العدّ الميداني.

٣: محطات العد الذاتي وذلك بلقاء باحثي العد الميداني.

وقالت الهيئة :”أن العد الميداني سيستمر حتى نهاية أعمال مرحلة جمع البيانات، وذلك عن طريق زيارات الباحثين الميدانين إلى الوحدات السكنية.”

وفي السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، في وقت سابق، تمديد خيار العدّ الذاتي لتعداد السعودية 2022؛ لمدة 6 أيام قادمة تستمر حتى نهاية الثلاثاء، الموافق 31 مايو، وذلك استجابة للطلبات الواردة من المواطنين والمقيمين.

والجدير بالذكر أن التعداد السكاني “تعداد السعودية 2022″، كان قد انطلق في 10 مايو، وذلك تحت شعار “لنعد للمستقبل”.