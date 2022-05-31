كيفية التصرف تجاه المُستأجر الرافض للمغادرة رغم انتهاء العقد

الرياض(صدى):

حددت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كيفية تصرف المالك حيال المُستأجر الذي انتهى عقد إيجاره للسكن ويرفض المغادرة.

وتفاعلت مع استفسار من أحد الأشخاص بشأن مماطلة مُستأجر لوحدة سكنية لديه في المغادرة رغم انتهاء العقد الخاص به وتجاهل تجديده.

وأوضحت الشبكة، أنه يمكن للمالك رفع تنفيذ مباشر عن طريق ناجز لإخلاء العقار وغرامة يومية عن كل يوم تأخير بعد انتهاء العقد “في حال وجود مبلغ للتأخير عند إبرام العقد”.