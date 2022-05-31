الرياض(صدى):

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الفرق بين حد التسجيل الإلزامي والاختياري للمنشآت الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أن حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة يُحتسب على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مضيفة أنه يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

وأشارت إلى أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187.5 ألف ريال ولا تتجاوز 375 ألف ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري، لافتة إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال، غير ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.