الطريقي: من غيّر البوصلة هو فوز الهلال على الاتحاد وليس الطائي

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن فوز الهلال على الاتحاد هو من غير البوصلة وليس فوز الطائي.

وتفصيلاً، قال “الطريقي” في حديثه: “من غير البوصلة فوز الهلال على الاتحاد فأربك الاتحاد وسبب له المشاكل وإن حاول البعض أن يخفيها، فهناك فروقات بين إدارة الهلال وإدارة الاتحاد”.

وأضاف: “إدارة الهلال خسرت كأس من ثلاثة أيام كان من المفترض أن المباراة يكون لها تأثير عليهم لكن استطاعوا أن يعودوا بسرعة، أما الاتحاد لم يستيطع فعل ذلك وشاهدنا ذلك مع الطائي”، وذلك بحسب “الحصاد الرياضي”.