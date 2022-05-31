الشمراني: الأهلي مثل الأهرامات لن يهبط (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أنه عندما نتحدث عن الأخطاء ليس معناه الإنقاص من شأن نادي معين، لافتًا أن النصر تضرر كثيرًا من أخطاء التحكيم وأولها معمل الاتحاد .

وقال الشمراني خلال مداخلة على “برنامج المنتصف ” :” سننتظر لجنة التحكيم التي ستوضح لنا كل شيء “، مُشيرًا إلى أن الحكم لا يجامل النصر ولكن هذه قدرات .

وافاد أحمد الشمراني بأن عدم طرد “تاليسكا” أضر بالأهلي والأهلي مثل الأهرامات لن يهبط، لافتًا أننا إذا تحدنا عن لجنة التحكيم نتحدث من منظورنا الخاص .