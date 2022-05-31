الشمراني: الأهلي مثل الأهرامات لن يهبط (فيديو)
أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أنه عندما نتحدث عن الأخطاء ليس معناه الإنقاص من شأن نادي معين، لافتًا أن النصر تضرر كثيرًا من أخطاء التحكيم وأولها معمل الاتحاد .
وقال الشمراني خلال مداخلة على “برنامج المنتصف ” :” سننتظر لجنة التحكيم التي ستوضح لنا كل شيء “، مُشيرًا إلى أن الحكم لا يجامل النصر ولكن هذه قدرات .
وافاد أحمد الشمراني بأن عدم طرد “تاليسكا” أضر بالأهلي والأهلي مثل الأهرامات لن يهبط، لافتًا أننا إذا تحدنا عن لجنة التحكيم نتحدث من منظورنا الخاص .
احمد الشمراني – جدة :
عدم طرد "تاليسكا" أضر بالأهلي .. والأهلي مثل الأهرامات "لن يهبط" ..
الحصاد الرياضي …@Ahmed_alshmrani pic.twitter.com/omnOvGfCbV
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 30, 2022
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