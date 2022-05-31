رصد 10 حالات وفاة بسبب الإصابة بجدري القرود

وكالات(صدى):

كشفت السلطات الصحية في الكونغو عن وفاة 9 أشخاص بسبب جدري القرود، وإصابة 465 شخصاً، وبذلك تكون الكونغو قد سجلت أعلى نسبة إصابات ووفيات بالعالم بفيروس جدري القرود منذ انتشاره.

وأعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بمرض جدري القرود، ورصد 21 حالة إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويتسبب جدري القرود في ظهور عدة أعراض تشمل، الحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات وآلام الظهر، بالإضافة إلى طفح جلدي يتكون من آفات تتحول إلى بثور.

والجدير بالذكر أن جدري القرود يعتبر عدوى فيروسية خفيفة عادة، وهو مستوطن في البلدان الإفريقية مثل الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، لكنه أحدث قلقاً عالمياً بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة منذ أوائل مايو 2022، معظمها في أوروبا.