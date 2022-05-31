إدارة مشروع نيوم توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسميات الوظيغية :

1- أخصائي أول – مشروع الأوفست

درجة الماجستير في الهندسة أو مجال ذي صلة

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع في مجال الطاقة أو المجال المتعلق بالبيئة.

2- مدرس فنون بصرية

بكالوريوس / بكالوريوس في دراسات الطفولة المبكرة / التعليم (أو ما يعادلها)

أو ماجستير / ماجستير من الدرجة الثانية أو مؤهل آخر ذي صلة.

3- أخصائي نمذجة الطاقة

درجة الماجستير في الهندسة أو مجال ذي صلة

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع في مجال الطاقة أو المجال المتعلق بالبيئة.

4- مستشار رفاهية الطالب

مؤهل مناسب للارشاد الطلابي

خبرة مناسبة ذات صلة

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال رابط الموقع.