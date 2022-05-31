بالفيديو.. 4 شباب يتركون وظائفهم ويفتحون مشروعهم الخاص

المدينة المنورة(صدى):

ترك 4 شباب وظائفهم في الكوفياهات، واتجهوا لفتح مشروعهم الخاص؛ على أطراف طريق الدائري الثاني شرق المدينة المنورة، في محاولة جريئة نحو الاستقلال العملي .

وقال أحدهم :” في سنة 2021 كنا أنا والشباب في أحد المناصب الإدارية العُليا في المقاهي ،ومن ثم قررنا الإستقالة، والجلوس لمدة شهرين نفكر في فكرة مقهى جديد ومنتجات جديدة.”

وأفاد الثاني بأن كل شخص من الشركاء الموجودين له اختصاص معين، لافتًا أن هذا الشيء الذي يميزهم، وبالاجتماع معًا في العمل توصلنا لنتيجة مُرضية .

وأشار الشاب الثالث عبدالله وهو يدرس بالجامعة، إلى أنهم يسعوا لتوجيه السوق لموجة جديدة، متمنيًا أن يصلوا لأكبر انتشار في المملكة، بحسب ما رصدته قناة الإخبارية .