بالفيديو.. مختص يدعو لإيقاف فتاوى المشاهير في الاستشارات النفسية

علي القحطاني(صدى):

أكد الاختصاصي النفسي متعب المرشدي، أنه يجب تدخل عاجل للجهات المختصة لإيقاف تدخل المشاهير وفتواهم في الاستشارات النفسية.

وقال متعب المرشدي، خلال برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن بعض المشاهير يقوم بعمل فقرة يسميها “اسألوني” فيستطرد في إعطاء الفتاوى النفسية، مؤكدًا أن الحديث في ذلك في غير مجال علمهم.

وأشار المرشدي، إلى أنهم يقومون بإعطاء النصائح الأسرية الخاطئة التي قد يترتب عليها الانفصال والتفكك الأسري، كما ذكر أن هناك حالة ذهبت إليه يقول أنه مصاب بالاكتئاب ولا يعرف ماذا يأخذ من علاج؛ ليسأله المرشدي عمن شخصه بذلك فأجاب المريض أن أحد المشاهير هو من قال له.