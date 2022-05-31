الشبل يوضح حكم أكل اللحم غير المذبوح

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل الأستاذ بجامعة المجمعة، حكم أكل اللحم غير المذبوح في حالة وجود الشخص بأحد المستشفيات الأوروبية.

وقال “الشبل” في إجابته: “ما لا يُذكر اسم الله عليه فلا نأكله وهذا هو المصطلح المعروف عنه الآن وما ذبح وفقًا للشريعة، ولا يجوز لمسلم أن يأكل مما لم يذبح إلا وفقًا لما جاءت به الشريعة”.

وأضاف: “المريض في المستشفى له من البدائل مثل الخضروات وبها بروتينات أو مصدر آخر من مصادر الذبح الحلال”، بحسب برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة الرسالة.