بالفيديو.. تركي يركل مسنة على وجهها بصورة مُحزنة

وكالات(صدى):

تداول مقطع فيديو مؤلم على مواقع التواصل الاجتماعي شغل جميع السوريون، حيث قام رجلاً تركياً بركل مسنّة سورية بقدمه على وجهها في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.

وأحدث الفيديو موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل، وانهالت التعليقات، معتبرة أن هذا المشهد يلخص كم القهر الذي يعانيه اللاجئون السوريون سواء في تركيا أو غيرها.

وعلق آخرون :”أنه تصرف فردي لا يعني بالضرورة أن تلك التصرفات معممة”، على الرغم من معاناة عدد من السوريين خلال الفترة الماضية من تصرفات عدوانية من قبل بعض المواطنين الأتراك.

وفي السياق، أصدر داود غول بياناً أعلن فيه التعرّف على المعتدي واحتجازه، مؤكدًا أنه تم مساعدة المسنّة السورية في منزلها.

ونوّه على عدم سماح السلطات بأعمال إجرامية، وكذلك قدّم اعتذاره للسيدة قائلاً: “آسفون”، لافتًا أن المتهم رجل تركي يبلغ من العمر 39 عاماً ويدعى شاكر شاكير.

والجدير بالذكر أن بيانات الشرطة أظهرت للمتهم سجل عدلي يحمل 9 سجلات جنائية سابقة، بما في ذلك الإصابة والتحريض على الدعارة والوساطة.