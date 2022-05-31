فلكية جدة: هلال ذي القعدة يزين السماء اليوم

جدة(صدى):

يُرصد هلال القمر الصغير لشهر ذي القعدة بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم ، والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، مشيراً إلى أنه أصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحاً مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

وبين أن القمر وصل إلى منزلة الاقتران يوم الاثنين 30 مايو عند الساعة 02:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة, مضيفاً أنه خلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

يشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري يُعد مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظراً لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.