زينب القرني توضح عدة محاذير لاستخدام إبر التنحيف (فيديو)

الرياض(صدى):

أكدت استشاري مساعد تخصص طب الأسرة الدكتورة زينب القرني، أن هناك عدة محاذير لاستخدام إبر التنحيف لمن يعانون السمنة.

وقالت زينب القرني خلال مداخلة على “برنامج اليوم ” المذاع على قناة الإخبارية :” أن محاذير استخدام إبر التنحيف منها وجود أورام بالغدة الدرقية واستخدام الحوامل أو الراغبات في الحمل لها.”

ونوّهت زينب القرني على ضرورة استشارة الطبيب أولاً قبل استخدام إبر التنحيف، لأخذ التاريخ المرضي للمريض، ومتابعة حالته.