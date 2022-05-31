بالفيديو.. عريس هندي يلف ثعبانًا ضخمًا حول رقبة عروسه

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو غريب، عروسان، يضعان الثعابين حول رقبة بعضهما البعض، خلال حفل زفافهما في الهند، وذلك في قرية نائية في منطقة بيد في ولاية ماهاراشترا.

واختار العروس والعريس أكاليل من الثعابين القاتلة بدلاً من أكاليل الزهور المعتادة؛ حيث وقف الزوجان مرتديان ثيابًا بيضاء ويلفان الثعابين حول أعناق بعضهما البعض ولا يبدو أي منهما خائفًا ولو حتى قليلا.

ووضعت العروس أولاً ثعبانًا ضخمًا حول عنق العريس، وبعد ذلك وقف الزوجان لالتقاط الصور؛ ليجلب العريس ثعبانًا كبيرًا، ووضعه حول عنق العروس، وسط حشد كبير موجود هناك أيضا لحضور حفل الزفاف.