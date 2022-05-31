النصر ينوي التجديد لضاري العنزي لمدة 4 أعوام
أشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة نادي النصر ينوي التجديد للاعب فريقه ضاري العنزي لمدة 4 أعوام؛ حيث أنه يتبقى في عقده الحالي عام واحد فقط.
وقالت المصادر:” أن إدارة النصر تُفكر في إعارة اللاعب في ظل رغبة عديد من الأندية في كسب خدماته وضمه إليهم.”
والجدير بالذكر أن المصادر ذاتها نوّهت أن إدارة ضمك أبدت رغبتها في التعاقد مع ضاري بنظام الإعارة لمدة عامين حيث تقدمت بعرض يتضمن رواتب شهرية ضعف الموجودة في عقده الحالي.
مخلوط بارك ولا بليهي بارك[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 37 دقيقة
على اساس انه مصعب الجوير
ههههههههههههههههههههههههه
نصر بدون عالميه[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 25 دقيقة
المطلوب ن نادي النصر التجديد لمناحي وملفي وعطوان وفيحان ..