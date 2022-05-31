النصر ينوي التجديد لضاري العنزي لمدة 4 أعوام

طلال الغامدي(صدى):

أشارت مصادر إلى أن مجلس إدارة نادي النصر ينوي التجديد للاعب فريقه ضاري العنزي لمدة 4 أعوام؛ حيث أنه يتبقى في عقده الحالي عام واحد فقط.

وقالت المصادر:” أن إدارة النصر تُفكر في إعارة اللاعب في ظل رغبة عديد من الأندية في كسب خدماته وضمه إليهم.”

والجدير بالذكر أن المصادر ذاتها نوّهت أن إدارة ضمك أبدت رغبتها في التعاقد مع ضاري بنظام الإعارة لمدة عامين حيث تقدمت بعرض يتضمن رواتب شهرية ضعف الموجودة في عقده الحالي.