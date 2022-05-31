الفضلي: أزمة أوكرانيا لن تؤثر على الأمن الغذائي في المملكة

الرياض(صدى):

أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه لا تأثير لأزمة أوكرانيا على الأمن الغذائي في المملكة.

وقال “الفضلي” في حديثه: “حكومة خادم الحرمين تنبهت لذلك وأقر مجلس الوزراء استراتيجية للأمن الغذائي في 2018 وهذه الاستراتيجية أدت للحد الأدنى من الأضرار في جائحة كورونا”.

وأضاف: “لدينا مخزونات مطمئنة من المواد الأساسية للسلع الاستراتيجية كما نمتلك سلاسل إمداد موثوقة ودور المواطن هو الترشيد”، وذلك بحسب قناة “العربية السعودية”.