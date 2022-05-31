الفضلي: أزمة أوكرانيا لن تؤثر على الأمن الغذائي في المملكة
أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه لا تأثير لأزمة أوكرانيا على الأمن الغذائي في المملكة.
وقال “الفضلي” في حديثه: “حكومة خادم الحرمين تنبهت لذلك وأقر مجلس الوزراء استراتيجية للأمن الغذائي في 2018 وهذه الاستراتيجية أدت للحد الأدنى من الأضرار في جائحة كورونا”.
وأضاف: “لدينا مخزونات مطمئنة من المواد الأساسية للسلع الاستراتيجية كما نمتلك سلاسل إمداد موثوقة ودور المواطن هو الترشيد”، وذلك بحسب قناة “العربية السعودية”.
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس "عبدالرحمن الفضلي" يؤكد لـ #العربية أنه لا تأثير لأزمة #أوكرانيا على الأمن الغذائي في المملكة .. "لدينا سلاسل إمداد موثوقة"@naemalshehri pic.twitter.com/CLoqQ0h8gs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 31, 2022
اترك تعليقاً