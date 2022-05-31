بالفيديو.. بوتين يثير الجدل بالحديث عن عودة عائلة القذافي لحكم ليبيا

موسكو(صدى):

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتوقّع فيه عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا بعد أكثر من عقد على الإطاحة به.

وقال بوتين، في الفيديو: “سوف نشهد سيف الإسلام القذافي عائداً للحكم في ليبيا، وسوف نرى ليبيا برؤية جديدة”؛ حيث حصد المقطع عشرات آلاف المشاهدات على موقعي التواصل فيسبوك ويوتيوب، ليتبيّن أنه مزيف تماماً.

وعقب عملية بحث وتدقيق، ثبت أن المقطع “مفبرك”، وانتشر مساء 26-27 مايو الجاري، وتناقلته العديد من المواقع فوراً، بحسب ما أفادت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في “فرانس برس”، بينما الفيديو الحقيقي، فكان لبوتين خلال حديثه بمداخلة في منتدى اقتصادي عقد بالأيام الماضية في موسكو، لم يتطرق فيه أبداً إلى ليبيا أو عائلة القذافي، بل تحدّث عن علاقة بلاده بجيرانها والتعاون الاقتصادي.