صندوق الاستثمارات العامة يوفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة
كشف صندوق الاستثمارات العامة عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضح الصندوق أن المسميات الوظيفية وشروط التقديم هي :
1- أخصائي المحاسبة والرقابة المالية:- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي مهني الاستثمار في البنية التحتية:- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، الاقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الاستثمار في البنية التحتية.- مهارات التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.
3- أخصائي مهني الاتصال التسويقي:- درجة البكالوريوس في تخصص (الصحافة، الاتصال التسويقي، التسويق) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الانجليزية
وأفاد بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/01هـ الموافق 2022/05/31م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- أخصائي المحاسبة والرقابة المالية: هنا
2- أخصائي مهني الاستثمار في البنية التحتية: هنا
3- أخصائي مهني الاتصال التسويقي: هنا
اترك تعليقاً