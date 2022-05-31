المياه الوطنية تُرسي عقداً جديداً لشبكات المياه في بارق يخدم 24 ألف مستفيد

أبها(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ شبكات مياه في محافظة بارق بمنطقة عسير، سيخدم أكثر من 24 ألف مستفيد، وذلك في إطار عملها لزيادة نسبة التغطية بشبكات المياه في المحافظة.

وأوضحت الشركة أن المشروع يشمل تنفيذ شبكات بطول 183 ألف متر طولي، بتكلفة تتجاوز 34 مليون ريال، مبينة أن المشروع سيكتمل خلال 24 شهراً، وسيستفيد منه بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 4000 توصيلة منزلية، أكثر من 24 ألف مستفيد، وسيخدم العقارات الواقعة في أحياء محافظة بارق، وهي: حي الفوهة، والشعابنة، وثربان، والقفيل، والثمالة، وبارق القلب، وحي آل عيشي.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.