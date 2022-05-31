بالفيديو.. نصائح للتعامل مع الخلافات الزوجية وحلها بنجاح
قدم المستشار الأسري أحمد الحربي، نصائح للتعامل مع الخلافات الزوجية من أجل حلها بطريقة ناجحة.
وتفصيلاً، قال “الحربي” في حديثه: “مسؤولية كل شخص أن يبذل ما بوسعه لإنجاح هذه العلاقة الزوجية والبعض يصطدم بعقبة ويجب أن يكون للطرفين دور فلا يكون الشخص كالغائب الحاضر ويعتمد على شريك الحياة”.
وتابع: “بعض الأحيان يضطر الشريك أن يقوم بالدورين من أجل أن تستقيم الحياة وإصلاح ما أفسده الشخص الأخر”، وذلك بحسب برنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | نصائح المستشار الأسري أحمد الحربي للتعامل مع الخلافات الزوجية وحلها بنجاح. #قناة_السعودية pic.twitter.com/3OkODUnCLv
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 31, 2022
اترك تعليقاً