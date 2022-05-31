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بالفيديو.. نصائح للتعامل مع الخلافات الزوجية وحلها بنجاح

بالفيديو.. نصائح للتعامل مع الخلافات الزوجية وحلها بنجاح
الرياض(صدى):

قدم المستشار الأسري أحمد الحربي، نصائح للتعامل مع الخلافات الزوجية من أجل حلها بطريقة ناجحة.

وتفصيلاً، قال “الحربي” في حديثه: “مسؤولية كل شخص أن يبذل ما بوسعه لإنجاح هذه العلاقة الزوجية والبعض يصطدم بعقبة ويجب أن يكون للطرفين دور فلا يكون الشخص كالغائب الحاضر ويعتمد على شريك الحياة”.

وتابع: “بعض الأحيان يضطر الشريك أن يقوم بالدورين من أجل أن تستقيم الحياة وإصلاح ما أفسده الشخص الأخر”، وذلك بحسب برنامج “صباح السعودية”.

 


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