ميسي يكشف عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية لهذا الموسم

وكالات(صدى):

أكد ميسي الإسطورة الأرجنتينية، أن كريم بنزيما هو من يستحق الفوز بلقب البالون دور لهذا العام وهذا خلال مقابلة مع قناة “تيك سبورتس” الأرجنتينية.

وأثنى نجم برشلونة الإسباني السابق لأفضل لاعب في العالم، على المهاجم الدولي الفرنسي خلال مقابلة مع قناة “تيك سبورتس” الأرجنتينية.

وقال :”من الواضح جدًا أن بنزيما خاض عاما استعراضيا أنهاه بطريقة رائعة” بالفوز السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته على حساب ليفربول 1-0

وأضاف لاعب النادي الباريسي سان جيرمان الفرنسي :” ليس هناك شك في أداء بنزيما الإسطوري والذي لعب دور رئيسي في دور الثمانية والذي جعله يحسم اللقاء أمام تشيلسي الإنجليزي، فلذلك هو يستحق الكرة الذهبية.”

وسوف تمنح الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل، بعد تصويت من قبل صحفيي أول مئة دولة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفقا لأحد التغييرات التي أجريت على عملية التصويت، على أن يؤخذ فقط في الاعتبار أداء اللاعبين في موسم 2021-2022.

والجدير بالذكر أنه وبالإضافة لتتويج بنزيما بلقب دوري الأبطال وتربعه على عرش الهدافين مع 15 هدفا، فقد قاد أيضا فريقه ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الاسباني وتصدر قائمة الهدافين مع 27 هدفا في 32 مباراة.