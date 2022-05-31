السجن 20 عامًا لمتهم باغتصاب فتاة قاصر

عمّان(صدى):

أقرت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن بحبس ثلاثيني ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 20 عاماً بتهمة اغتصاب قاصر .

وأفادت البيانات الطبية الواردة للمحكمة بأن الفتاة انجبت مولوداً، وأثبتت أن المتهم هو الأب البيولوجي له.

ويشار إلى أن القاصر تقدمت بدعوى سابقة لهذه الدعوى على شخص آخر بتهمة الاغتصاب أيضا وجرى تجريمه بالتهمة وتم عقد قرانها عليه الا انه لا يزال يقضي العقوبة التي حكم بها بأحد مراكز الإصلاح .

والجدير بالذكر أنه بعد مدة زمنية تقدمت الفتاة القاصر التي لم تكمل 15 عاماً بهذه الدعوى ضد المتهم بذات التهمة، ويقال أن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وقابلاً للطعن أمام محكمة التمييز .