‏بالفيديو.. برنامج إعمار اليمن ‏يعيد تأهيل طريق عقبة هيجة العبد

فهمي محمد(صدى):

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إعادة تأهيل طريق “عقبة هيجة العبد” لربط تعز بالمحافظات الأخرى.

وأوضح نبيل شمسان، محافظ تعز، أن كل أسبوع لا يخلو هذا الطريق من الموتى، لافتًا إلى أن عدم إصلاح هذا الطريق يتسبب في ارتفاع أسعار الغذائية من 30-50%؛ حيث أنه الطريق الوحيد الذي تعتمد عليه محافظة تعز.

وقال عادل الأصبحي شيخ مشايخ تعز، أنه يعد الطريق شريان أساسي في تعز لكل جوانب الحياة، كما أن مشروع إعادة تأهيله هو مشروعًا عملاقًا، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنفيذه، بحسب تقرير قناة “الإخبارية”.