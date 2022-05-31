‏بالفيديو.. النقل: العقد الإلكتروني يحفظ حقوق المستأجر ومكاتب التأجير

الرياض(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن “العقد الإلكتروني” يحفظ حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية، مشددًا على عدم توقيع عقود إضافية.

وأوضح صالح الزويد، أن المستأجر سيضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة وتأمينها صالح وفحصها الدوري سليم ومن مكتب تأجير مرخص، ويوضح العقد الموحد الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة، بحسب قناة “الإخبارية” .

وأشار إلى أن كل ذلك يرفع مستوى الشفافية والعلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر، مضيفًا أن هناك أكثر من 1095 مكتب تأجير مرخص وممكن من اتمام عمليات التأجير من خلال بوابة نقل الإلكترونية، كما أن هذه العقود الإلكترونية مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وتتيح للمستفيد الحصول على إشارات إلكترونية فور توثيق العقد وعند إجراء أي تعديل.