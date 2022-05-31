بالفيديو.. النقل: العقد الإلكتروني يحفظ حقوق المستأجر ومكاتب التأجير
أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، أن “العقد الإلكتروني” يحفظ حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية، مشددًا على عدم توقيع عقود إضافية.
وأوضح صالح الزويد، أن المستأجر سيضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة وتأمينها صالح وفحصها الدوري سليم ومن مكتب تأجير مرخص، ويوضح العقد الموحد الأجرة اليومية وآلية احتساب الساعات الإضافية وشروط استلام وتسليم المركبة، بحسب قناة “الإخبارية” .
وأشار إلى أن كل ذلك يرفع مستوى الشفافية والعلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر، مضيفًا أن هناك أكثر من 1095 مكتب تأجير مرخص وممكن من اتمام عمليات التأجير من خلال بوابة نقل الإلكترونية، كما أن هذه العقود الإلكترونية مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وتتيح للمستفيد الحصول على إشارات إلكترونية فور توثيق العقد وعند إجراء أي تعديل.
فيديو | المتحدث الرسمي لـ #الهيئة_العامة_للنقل: "العقد الإلكتروني" يحفظ الحقوق.. ونشدد على عدم توقيع عقود إضافية#الإخبارية pic.twitter.com/iESyCSOKm7
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 31, 2022
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19866 ] نشر منذ 19 دقيقة
على راسي كل عمل ينظم
لكن ياما في الجراب يا حاوي
هناك ملاك عقار اجانب والمنازل بأسماء مالك آخر
هناك ورش ميكانيك سرية ليست تحت الأرض لكنها بعيدة عن المفتش الرسمي
هناك خلل بسيط في مستشعرات الرسمي
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19866 ] نشر منذ 17 دقيقة
عقد إيجار أو تأجير بيت أو سيارة
وأوراق نظامية
لا تكفي
لأن الظل واسع وهو ليس مع عكس الضوء