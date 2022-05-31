شركة التعليم النوعي توفر وظائف أكاديمية شاغرة
كشفت شركة التعليم النوعي، عن توفر وظائف أكاديمية في أكثر من 6 مدن بالمملكة “الرياض، نجران، شقراء، الباحة، جدة، الجوف، المدينة المنورة”، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المؤهل المطلوب:
– ماجستير أو دكتوراه.
التخصصات المطلوبة:
– (رياضيات، كيمياء، فيزياء، ريادة أعمال، إدارة أعمال، لغة انجليزية).
الخبرات المطلوبة:
– خبرة سنتين في مجال التدريس.
وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/01هـ الموافق 2022/05/31م من خلال رابط الموقع.
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