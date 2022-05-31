شركة التعليم النوعي توفر وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعليم النوعي، عن توفر وظائف أكاديمية في أكثر من 6 مدن بالمملكة “الرياض، نجران، شقراء، الباحة، جدة، الجوف، المدينة المنورة”، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المؤهل المطلوب:

– ماجستير أو دكتوراه.

التخصصات المطلوبة:

– (رياضيات، كيمياء، فيزياء، ريادة أعمال، إدارة أعمال، لغة انجليزية).

الخبرات المطلوبة:

– خبرة سنتين في مجال التدريس.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/01هـ الموافق 2022/05/31م من خلال رابط الموقع.