  • الثلاثاء 31 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شركة التعليم النوعي توفر وظائف أكاديمية شاغرة

شركة التعليم النوعي توفر وظائف أكاديمية شاغرة

شركة التعليم النوعي توفر وظائف أكاديمية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التعليم النوعي، عن توفر وظائف أكاديمية في أكثر من 6 مدن بالمملكة “الرياض، نجران، شقراء، الباحة، جدة، الجوف، المدينة المنورة”، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المؤهل المطلوب:

– ماجستير أو دكتوراه.

التخصصات المطلوبة:
– (رياضيات، كيمياء، فيزياء، ريادة أعمال، إدارة أعمال، لغة انجليزية).
الخبرات المطلوبة:
– خبرة سنتين في مجال التدريس.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/01هـ الموافق 2022/05/31م من خلال رابط الموقع.

 

 


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.