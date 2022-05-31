إيقاف زائرة عربية عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها 400 ألف ريال

الرياض(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، من ضبط زائرة من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والمرتبطة بضوابط العمل التجاري والإعلاني.

وأصدرت الهيئة، تعميمًا بإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال،لممارستها العمل بدون ترخيص رغم عدم أحقيتها بذلك كونها قادمة للمملكة بتأشيرة سياحية، كما ضبطت وزارة التجارة المنشأة المخالفة التي تم الإعلان لها وأوقعت عليها العقوبات النظامية.

وتعد من بين المخالفات التي ارتكبتها الزائرة العربية: نظام الإعلام المرئي والمسموع ونظام التجارة الإلكترونية ونظام مكافحة التدخين من خلال ممارسة العمل الإعلاني دون ترخيص، وقيامها بنشر مقاطع وتغطيات إعلانية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي روجت من خلالها لمنتجات التبغ والدخان، والتي تنص الأنظمة واللوائح على الامتناع عن الترويج أو التسويق أو الإعلان عنها وعن منتجاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.