متحدث أمانة جدة: سنطبق الغرامة على غير الملتزمين بتسوير الأراضي الفضاء

جدة(صدى):

قال متحدث أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، إن التنظيم الجديد لتسوير الأراضي هدفه حماية العقارات من التعديات وعدم رمي المخلفات فيها ومن يخالف سيتم تطبيق الغرامة عليه.

وأكد أن الأمانة كثفت جهودها لتحسين المشهد البصري، الإعلان عن مهلة لمٌلاك الأراضي على 11 شارع رئيسي تنتهي 1 يوليو القادم، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن حملة “صور وأرسل” هدفها تحسين المشهد البصري في المدن والمحافظات.

فيديو | متحدث أمانة #جدة لـ #نشرة_النهار: التنظيم الجديد هدفه حماية العقارات من التعديات وعدم رمي المخلفات فيها ومن يخالف سيتم تطبيق الغرامة عليه #الإخبارية pic.twitter.com/p2k3dbci7p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022