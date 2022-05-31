متحدث أمانة جدة: سنطبق الغرامة على غير الملتزمين بتسوير الأراضي الفضاء
قال متحدث أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، إن التنظيم الجديد لتسوير الأراضي هدفه حماية العقارات من التعديات وعدم رمي المخلفات فيها ومن يخالف سيتم تطبيق الغرامة عليه.
وأكد أن الأمانة كثفت جهودها لتحسين المشهد البصري، الإعلان عن مهلة لمٌلاك الأراضي على 11 شارع رئيسي تنتهي 1 يوليو القادم، وفقا لقناة “الإخبارية”.
وأضاف أن حملة “صور وأرسل” هدفها تحسين المشهد البصري في المدن والمحافظات.
فيديو | متحدث أمانة #جدة لـ #نشرة_النهار:
التنظيم الجديد هدفه حماية العقارات من التعديات وعدم رمي المخلفات فيها ومن يخالف سيتم تطبيق الغرامة عليه #الإخبارية pic.twitter.com/p2k3dbci7p
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022
فيديو | الإعلان عن موعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع في #جدة..
ومتحدث أمانة #جدة لـ #نشرة_النهار: كثفنا الجهود للإسهام في تحسين المشهد البصري وتم الإعلان عن مهلة لمٌلاك الأراضي على 11 شارع رئيسي تنتهي 1 يوليو القادم #الإخبارية pic.twitter.com/3wHrYhbrTs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022
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