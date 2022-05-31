الخضيري: قد يحدث في العام الواحد ثلاثة أشهر تامة متوالية 

الرياض(صدى):

علق الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، على قرار المحكمة العليا بدخول شهر ذوالقعدة لعام 1443، بعدما أفادت أن الثلاثاء 31 مايو 2022 هو المتمم لشهر شوال وأن غرة شهر ذوالقعدة يوم غد الأربعاء الموافق 1 / 6 / 2022.

وقال عبدالله الخضيري:”وصلت الشمس في حركتها الظاهرية إلى أقصى حد لها شمال الغرب عند درجة 294 من مركزها ودرجة 296 من قوسها الشمالي وتستمر في المنحنى حتى التعامد على مدار السرطان يوم 22 يونيه ومعه تصل لأقصى ارتفاع لها وقت الزوال ثم تبدأ بالعودة من رحلتها الشمالية حتى تصل إلى خط الإستواء السماوي 23 /9″.

ولفت:”قد يحدث في العام الواحد ثلاثة أشهر تامة متوالية ولايمكن أن يزيد في العام عن سبعة أشهر تامة ولايمكن أن يتوالى أكثر من شهرين ناقصين ولا يمكن أن يكون في العام أقل من خمسة أشهر ناقصة ولا يزيد عن ستة أشهر وقد يتساوى الأشهر التامة والناقصة ستة أشهر لكل منهما”.

وتابع:”بالنسبة لتعاملات الحكومية وغيرها حسب تقويم أم القرى أما لأحكام الشرعية كالعدد وغيرها وصيام أيام البيض على قرار المحكمة العليا في دخول شهر ذوالقعدة يوم الأربعاء الأولى من شهر يونيو أي أن أيام البيض ستوافق الإثنين 13والثلاثاء 14 والأربعاء 15″.