حالة نادرة.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره ٤٠ يوم

أميرة خالد(صدى):

أثارت حالة طبية نادرة، حيرة ودهشة الأطباء؛ بعدما تم اكتشاف وجود جنين داخل بطن رضيع يبلغ من العمر 40 يومًا في الهند.

وذهبت أسرة الرضيع إلى المستشفى بعدما اكتشفت أن الطفل يعاني الانتفاخ وعدم القدرة على التبول وسط أعراض غامضة

وقام الأطباء بفحص الرضيع بعد إجراء أشعة مقطعية على بطنه، ليصدم الطبيب بعدما وجد في الأشعة جنين ينمو داخل بطن الطفل الذي لم يتخط عمره 40 يومًا.

و قال الدكتور تبريز عزيز، إن الحالة في المصطلحات الطبية تسمى “جنين في جنين” أو وجود جنين في معدة طفل، مشيرا إلى أن هذه حالة نادرة، فيما خضع الرضيع لعملية جراحية وحالته أصبحت مستقرة، وخرج من المستشفى.