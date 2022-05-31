بالفيديو.. فهد الزهراني: إدارة النصر خلونا نمشي على الجمر

نواف السالم(صدى):

تحدث اللاعب الدولي السابق، فهد الزهراني عن ذكرياته خلال فترة إعارته بنادي النصر، مشيرا إلى أن النادي حينها اهتم بتحسين الجانب النفسي للاعبين الذي يعد كالمشي على الجمر.

وأكد أن هذا الأمر كان السبب الرئيسي الذي جعلهم يحققون البطولة أمام نادي الهلال في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة “السعودية”.

وأشار إلى أن النادي جعلهم يمشون فوق نشارة جمر تم رشها بالمياه، ما جعلها تنطفئ مجرد سيرهم عليها، لافتا إلى أن رؤية هذا الجمر جعلهم يشعرون بالخوف، ولكن بمجرد المشي عليه فأن هذا الخوف يختفي.

ولفت إلى أنه عانى من مشاكل مع إدارة النصر في بداية موسمه الثاني مع الفريق بسبب وجود الأحزاب والأزدواجية داخل أسوار النادي، مضيفا أن هذه المشاكل كانت مالية.

وأكد على ضرورة ألا يتم تقييم اللاعب بواسطة الكادر الإداري، مضيفا أن هذا التقييم لابد وأن يتم بواسطة كادر فني، مضيفا أن من أفضل الكوادر الإدارية التي تعامل الاستاذ أحمد الحكيم، مشيرة إلى أن عندما يتداخل الكادر الإداري مع الكادر الفني تحدث الإزدواجية ويؤثر سلبا على النادي.

ولفت إلى أنه انتقل للاعب مع نادي الفتح في عام 2010، وحقق نتائج إيجابية مع الفريق، مؤكدًا أن إدارة النادي حينها كانت ناجحة ، حيث حرصت على إثبات الفريق في المنافسه وبعدها بعام حقق فريقها الدوري، مشيرا إلى أنه اتجه بعدها إلى احترف مع نادي الاتحاد القطري الذي حقق خلاله عدة بطولات.