شاهد.. مسؤول: المستفيد من خدمة صندوق الشهداء يستطيع الاطلاع على البيانات عبر ”توكلنا“

الرياض(صدى):

قال مدير إدارة خدمات المستفيدين بصندوق الشهداء عبدالوهاب الزهراني، إن المستفيد من خدمة صندوق الشهداء يستطيع الاطلاع على البيانات عبر “توكلنا”.

وأوضح عبدالوهاب الزهراني، أن منصة “شهم” معنية بتقديم الخدمات للشهداء وذويهم من العسكريين في كافة القطاعات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» في الرياض وقع مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بهدف تقديم خدمات استشارية وإشرافية إلى ذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بحضور الرئيس التنفيذي لإنفاذ حسين بن يحيى الحربي.

فيديو | مدير إدارة خدمات المستفيدين بصندوق الشهداء د. عبدالوهاب الزهراني:

يستطيع المستفيد من خدمة صندوق الشهداء الاطلاع على البيانات عبر "توكلنا" #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/R6OK7zwZ4B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2022