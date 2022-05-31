  • الثلاثاء 31 مايو

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  3. شاهد.. مسؤول: المستفيد من خدمة صندوق الشهداء يستطيع الاطلاع على البيانات عبر ”توكلنا“

شاهد.. مسؤول: المستفيد من خدمة صندوق الشهداء يستطيع الاطلاع على البيانات عبر ”توكلنا“

شاهد.. مسؤول: المستفيد من خدمة صندوق الشهداء يستطيع الاطلاع على البيانات عبر ”توكلنا“
الرياض(صدى):

قال مدير إدارة خدمات المستفيدين بصندوق الشهداء عبدالوهاب الزهراني، إن المستفيد من خدمة صندوق الشهداء يستطيع الاطلاع على البيانات عبر “توكلنا”.

وأوضح عبدالوهاب الزهراني، أن منصة “شهم” معنية بتقديم الخدمات للشهداء وذويهم من العسكريين في كافة القطاعات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»  في الرياض وقع مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بهدف تقديم خدمات استشارية وإشرافية إلى ذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بحضور الرئيس التنفيذي لإنفاذ حسين بن يحيى الحربي.

 


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