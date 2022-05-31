بالفيديو.. مضاعفات قد تحدث بعد عمليات ترميم الثدي

أميرة خالد(صدى):

قال هشام الغامدي، استاذ مساعد واستشاري جراحة التجميل والترميم، إن عملية ترميم الثدي تجرى لمن أصيب بسرطان الثدي أو لديه تشوهات بالثدي، وأحيانا يحدث معها بعض المضاعفات مثل تراكم السوائل، وانفتاح الجروح، ونزيف وندبات، وقد يسبب ذلك ألم في الثدي.

وذكر أنه لا يوجد حل سحري لإخفاء الندبات في الثدي، لافتا إلى أنه يمكن تخفيف من مظهرها فقط والتقليل من شكلها المؤرق، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، مضيفا أن هذه الخطوة تعد خطوة ضرورية جدًا في مكافحة المرض.

د. هشام الغامدي – استاذ مساعد واستشاري جراحة التجميل والترميم يتحدث عن جديد عمليات ترميم الثدي والعملية الجراحية لإعادة بناء الثدي واسترجاع الشكل الطبيعي له خاصة بعد الإصابة بسرطان الثدي@HishamG9#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/j6ideHztsN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 31, 2022