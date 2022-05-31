إيجالو يتلقى عرضا مغريا للرحيل عن الهلال 

نواف السالم(صدى):

تلقى أوديون إيجالو مهاجم الهلال، عرضا مغريا للرحيل عن الهلال في الموسم الجديد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أوديون إيجالو تلقى عرضا من أحد أندية الدوري في أمريكا، حيث يعتبر عرضا معقولا للغاية بالنسبة لمهاجم الهلال قبل أن يعلق حذائه ويعلن اعتزاله.

واتضح أن إيجالو صاحب الـ 32 عاما، من الوارد مغادرته للمملكة بشكل نهائي بعد العرض الذي تلقاه في الفترة الأخيرة.

ويتصدر أوديون إيجالو جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي برصيد 22 هدف.