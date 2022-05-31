تفاصيل رسالة تركتها أم بعد ذبح أطفالها

القاهرة(صدى):

أزاحت أجهزة الأمن المصرية الستار عن تفاصيل الرسالة التي تركتها الأم التي أقدمت على ذبح 3 من أطفالها في قرية منية النصر التابعة لمديرية أمن الدقهلية.

وذكرت المرأة في رسالتها أنها ذبحت أطفالها لأنها لم تتمكن من تربيتهم وأنها أقدمت على ذلك من أجل أن يدخلوا الجنة، سائلة الله عز وجل أن يرحمها لكونها شاهدت تعذبت في الدنيا، لافتا إلى أن زوجها سيذهب أيضا إلى الجنة لكونه لم يقصر في شيء.

الجدير بالذكر أن المرأة تبلغ من العمر 33 عاما، ومتزوجة من معلم يعمل في الخليج، وأقدمت على قتل أطفالهم بأعمال 3 أشهور، و5 سنوات و10 سنوات، كما حاولت الانتحار أمام جرار زراعي إلا أنها أصيبت بجروح، ونقلت إلى المستشفى.