شاهد: الزعاق: مربعانية القيظ تبدأ ببداية يونيو ومدتها 40 يوماً

الرياض(صدى):

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن مدة مربعانية القيظ، قائلا إن مربعانية القيظ تبدأ ببداية شهر يونيو، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، والتي يسميها العامة جمرة القيظ.

وأوضح خالد الزعاق، أنه بحلول منتصف شهر يونيو ينتهي الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على جل البلدان العربية، فيما عاد سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية؛ حيث تبدأ عندهم أمطار الخريف.

وتابع خالد الزعاق، أننا نعيش في نهاية شهر يونيو أطول نهار وأقصر ليالي السنة.