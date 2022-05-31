شاهد: الزعاق: مربعانية القيظ تبدأ ببداية يونيو ومدتها 40 يوماً
كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن مدة مربعانية القيظ، قائلا إن مربعانية القيظ تبدأ ببداية شهر يونيو، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، والتي يسميها العامة جمرة القيظ.
وأوضح خالد الزعاق، أنه بحلول منتصف شهر يونيو ينتهي الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على جل البلدان العربية، فيما عاد سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية؛ حيث تبدأ عندهم أمطار الخريف.
وتابع خالد الزعاق، أننا نعيش في نهاية شهر يونيو أطول نهار وأقصر ليالي السنة.
متى تبدأ مربعانية القيظ وكم مدتها؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/TinOhdvzRA
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) May 31, 2022
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