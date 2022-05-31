ميزة جيدة قد لا يعرفها كثيرين من مستخدمي آيفون

وكالات(صدى):

يعد جهاز آيفون من الأجهزة التي يستخدمها كثيرين في أنحاء العالم، ويتمتع الجهاز بالعديد من المزايا الذكية، والبعض منها لا يعرف عنها كثيرين.

ونبهت ناشطة تدعى “شيرلي” لميزة التقاط “لقطة شاشة كاملة لصفحة من “الويب” التي قد لا يعرفها كثيرين، مشيرة إلى أنه بعد أخذ “لقطة الشاشة” يقوم المستخدم بالنقر على الزاوية اليسرى السفلية من الصورة، لتفتح ويظهر خياران في الأعلى، الأول للقطة المأخوذة أي الصورة المقتطعة، والخيار الآخر الصفحة كاملة.

وأشارت إلى أنه في حال النقر على خيار “صفحة كاملة”، ينتقل المستخدم إلى أسفل الصفحة بأكملها عبر شريط التمرير الموجود على الجانب الأيمن من الشاشة، وبعدها يتم حفظ الصفحة بأكملها كملف PDF.