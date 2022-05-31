العوهلي: نظام الاتصالات الجديد يسرّع من نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة ( فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أهم الفروقات بين نظام الاتصالات الجديد والنظام القديم.

وقال العوهلي :” بعد عام ٢٠٢٠، شهد العالم تسارع غير مسبوق في تبني التقنية، والاعتماد بشكل كبير على التحول الرقمي كواقع جديد، ورأينا ذلك بشكل واضح في التعليم عن بعد والعمل عن بعد”.

وأضاف ” ‏نظام الاتصالات الجديد يسرّع من نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، حيث سجل نمو نوعي في تمكين المرأة بنسبة مشاركة تعدت ال ٢٩٪، لذلك يرسخ هذا النظام مكانة المملكة بوصفها مركز تقنية وابتكار “.

#نشرة_الرابعة | ما أهم الفروقات بين نظام الاتصالات الجديد والنظام القديم؟ نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي يوضح pic.twitter.com/pR6yZcfWgn — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 31, 2022