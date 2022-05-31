بالفيديو.. ضبط 4 أشخاص بينهم امرأتين يتسولون في الرياض

الرياض(صدى):

واصلت الجهات الأمنية جهودها لضبط المتسولين في الرياض، حيث ضبطت سيدة من الجنسية البنجلاديشية تتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية.

كما ضبطت شخصين من الجنسية اليمنية وسيدة من الجنسية الكينية يتسولون بطريقة مباشرة من أمام المحلات التجارية.

وأكد الأمن العام أنه تم ضبط هؤلاء المتسولون وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.