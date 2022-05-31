وزير الرياضة : نعمل حاليا على مشروع خصخصة الأندية

نواف السالم(صدى):

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه جاري العمل على مشروع خصخصة الأندية، والذي ستظهر خطواته خلال العام المقبل.

وقال وزير الرياضة: “نسير في مشروع الخصخصة وإن شاء الله ستسمعون عن نتائج قريبة ولكن أردنا أن ننتهي من المنظومة بشكل متكامل ليكون المشروع ناجحًا وخلال العام القادم سيكون هناك خطوات في هذا الأمر”.

وأضاف بشأن مشروع أكاديمية مهد: “تهتم بالأطفال من عمر 6:12 سنة لذا هناك وقت حتى نجد هؤلاء الأطفال يمثلون منتخبات المملكة وبدأنا بكرة القدم ثم غيرها من الرياضات، ونعمل بشكل مستمر لثقل المواهب للمستقبل”.

وتابع” المملكة تستطيع استضافة كأس العالم بجانب شغف السعوديين بكرة القدم ولكن أمامنا الآن أن نفوز باستضافة كأس آسيا 2027 فهي الخطوة الأولى لاستضافة المحافل الدولية”.

واستطرد، الظاهرة رونالدو البرازيلي بالنسبة لي أفضل لاعب كرة في العالم؛ فكنت أستمتع بمشاهدة هذا اللاعب وأعتقد أنه لم يحصل على حقه كلاعب للإصابات الكثيرة التي تعرض لها