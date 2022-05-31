خبير يكشف ملامح درجات الحرارة المتوقعة في المملكة خلال يونيو

الرياض(صدى):

قال الخبير المناخي، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن غد أول يوم من أيام شهر يونيو، وهو يعد الشهر السادس من السنة الميلادية.

وأضاف أن يونيو يعد من أشهر فصل الصيف ويوافق هذا العام شهر ذي القعدة وتشتد فيه حرارة الجو خاصة نهاراً، لافتا إلى أن الحرارة العظمى في هذا الشهر ستصل في الشمالية وتبوك وحائل والجوف وستتراوح بين 34 إلى 44 مئوية، والصغرى بين 21 الى 31 درجة مئوية.

وأكد أن درجة الحرارة ستصل في باقي المناطق تتراوح العظمى ما بين 41 إلى 45 مئوية والصغرى بين 25 إلى 35 مئوية، في حين ستكون في المرتفعات الجبلية العظمى تتراوح بين 25 إلى 36 مئوية والصغرى ما بين 13 إلى 23مئوية، كما تقل فيه الأمطار.