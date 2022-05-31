النمر يكشف عن المرضى المسموح لهم بصرف مستحضر الجابابنتين

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن المرضى المسموح لهم بصرف مستحضر الجابابنتين، وذلك بعد إدراجه على جدول المؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة.

وقال خالد النمر:”خطوة جيدة لمنع إساءة استخدام الدواء الترفيهية، لذلك أصبح مستحضر الجابابنتين لايصرف الا بوصفة controlled لمن يحتاجه من المرضى وهم فئات كثيرة مثل: تأثر الأعصاب الطرفيه في السكري، بعض مرضى الصرع، الآم الديسك الشديدة”.

وكانت النيابة العامة أدرجت مستحضر الجابابنتين إلى الجدول الثاني المؤثرات العقلية فئة “هـ” المراقبة محلياً، طبقاً لقرار الجهة المختصة، استناداً إلى المادة “٧٠” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.