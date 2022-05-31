شاهد.. استشاري: نتوقع زيادة طفيفة في إصابات كورونا 

عادل الحربي(صدى):

توقع الدكتور ناصر التوفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود، حدوث زيادة طفيفة في إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، ويعود إلى الهبوط في حال الالتزام بالتطعيمات.

وأوضح ناصر التوفيق أنه تم إيجاد لقاح، وبشكل مجاني يعطى للمواطنين والمقيمين في المملكة، وأصبح الفيروس الآن ضعيفًا عكس بدايته الأولى.

ولفت:”كنا نتوقع في البداية الوصول إلى لقاح ضد كورونا خلال 3 سنوات، ولكن الحمد لله توصلنا إلى اللقاحات سريعًا”.